Una vintena de voluntaris de la Creu Roja col·laborarà als Jocs Olímpics

Una vintena de voluntaris entrenats en tasques de socorrisme es desplaçaran a França per als Jocs Olímpics que tindran lloc a la capital francesa del 26 de juliol a l’11 d’agost. Ho va explicar el director de la Creu Roja Jordi Fernández en declaracions al Diari on va destacar la gran feina que el cos fa per l’ONG. El 2023, la Creu Roja va cobrir 410 dispositius de prevenció que van suposar més de 5.000 hores de feina voluntària. Fernández va voler destacar el treball ofert pels socorristes, “que cada vegada es troben amb més esdeveniments que ens exigeixen més”, va remarcar el director de l’entitat. Pel que fa a altres activitats que abordaran els treballadors no contractats de la Creu Roja, Fernández va afegir que “també ens estem preparant per als Jocs dels Petits Estats, que tindran lloc l’any que ve i també hi serem presents”.