Torna Boris I, ara a la pantalla

El rodatge de Boris Skossyreff, l’estafador que va ser Rei, pel·lícula documental que s’estrenarà aquesta tardor, s’acaba la setmana vinent després de dos anys de feina. Una part de la pel·lícula s’ha gravat a Ransol. L’objectiu és explicar la personalitat de Boris i d’altres personatges que l’acompanyen.

Una de les escenes del rodatge.

El director de la pel·lícula, Jorge Cebrián, ha explicat que “tot va començar fa 10 anys amb una investigació sobre el Boris Skossyreff, sempre m’apareixia informació d’ell en altres documentals que havia fet prèviament i vaig començar a rascar i hi havia per a molta estona”. Al Boris se’l coneix mundialment pel que va fer a Andorra. “una part del que s’ha dit és certa però l’altra, no”, diu Cebrián. La realitat d’aquest personatge és molt més interessant, afirma el director, i explica que la mostraran al film. Al projecte hi participa només gent d’Andorra, únicament l’actor que interpreta el Skossyreff és de fora, la resta són d’Andorra i la Seu d’Urgell. “Estic encantat amb l’equip que he format de maquilladors i attrezzo, estan sent rodatges molt llargs però espero que a la gent li agradi com quedarà”, menciona Jorge Cebrián.

Irina Robles i Manel Piñero al rodatge d’ahir a Ransol.

A la pel·lícula es podran veure arxius inèdits, han tingut accés al contacte de la cunyada de Boris Skossyreff que els ha cedit material. Pel que fa a Andorra es veuran imatges del país que mai s’han vist. També han trobat unes imatges a arxius de quan els gendarmes van ocupar el país l’any 1933. “Sortirà bastant material inèdit. En aquests 10 anys hem aconseguit més de 6.000 documents que parlen del Boris, més de 400 articles, fitxes policials, fitxes dels camps de concentració”, destaca el director. A més, a la pel·lícula es podrà veure quin paper va jugar el Consell General amb l’estafador del rei, i també del bisbat i els serveis secrets francesos. Es va fer un seguiment de Boris Skossyreff des del primer moment que va posar un peu a Andorra, i fins a cert punt va posar en qüestió el sistema polític andorrà. “Trobarem sorpreses, també hi ha una part fosca, hi ha incidents que provoca el Boris i no només al Principat sinó fora”, diu Cebrián, i afegeix que “la majoria d’ells no es coneixen perquè al final ha quedat com un personatge simpàtic, i realment hi ha una part divertida del personatge perquè acaba sobrevivint”.

Irina Robles, actriu a la pel·lícula, interpreta el personatge de Florence Marmon. És una de les dones amants que va seguir el Boris fins a Andorra. “És una dona divorciada i milionària i queda totalment eclipsada pel poder de seducció del Boris”, explica l’actriu. També afegeix que “tot i que està a l’ombra de Boris I, també té personalitat i una història interessant al darrere”.

El documental repassarà tota la seva vida, però sobretot relatarà què va passar l’any 1934 quan es va autoproclamar rei d’Andorra. Només va exercir del 8 al 21 de juliol fins que va ser arrestat per la guàrdia civil.