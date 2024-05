El paper estratègic de l’aeroport d’Andorra

Immersos en un debat de país sobre els límits de creixement a Andorra, i amb dades que indiquen l’augment desenfrenat demogràfic i turístic, l’alternativa de l’enclavament aeri de l’aeroport d’Andorra-la Seu pot agafar força per dirigir-lo cap a un altre model que atregui visitants amb un alt poder adquisitiu. Un espai que, tot i estar fora de les nostres fronteres, encara ha d’abordar qüestions com el creixement de la mateixa infraestructura –de què fa un mes ja va transcendir que es construiran nou hangars més i un edifici d’oficines de 600 metres quadrats– o noves línies de vols.

“El camp de vol té una ubicació estratègica i potencial per al turisme i els viatges de negocis” Montserrat Barriga, Dir. gen. Ass. línies aèries d’Europa

“El camp de vol té una ubicació estratègica i potencial per al turisme i els viatges de negocis i per aquest motiu podria experimentar un creixement significatiu en el futur”, va comentar la directora general de l’associació de línies aèries regionals d’europa (ERA), Montserrat Barriga. Del mateix parer se situa el consultor jurídic aeronàutic, escriptor i periodista especialitzat en temes aeris i marítims Javier Ortega Figueiral, que apunta que “el perfil que aconsegueixes amb un aeroport que tingui connexions internacionals i intercontinentals és clar, perquè tens la gent que vol venir expressament al teu territori, a conèixer-lo, a fer una bona despesa”. El consultor afegeix que “si el Govern ha apostat per l’avió és que s’ha apostat per un turisme i uns visitants de més qualitat”.

“El perfil d’un aeroport amb connexions internacionals és de gent amb més despesa” Javier Ortega, Consultor jurídic aeronàutic

Per aquest motiu, els experts creuen que aquest posicionament estratègic de l’aeroport seria interessant no només per potenciar l’arribada de turistes a l’hivern sinó en altres èpoques de l’any que encara cal explotar. En aquest sentit, tant Ortega Figueiral com el director general del consell de les regions aeroportuàries d’Europa, Sergi Alegre, aposten per potenciar altres atractius del país com per exemple tot el relacionat amb la natura, ja que, tal com defensa Alegre, hi ha certs nínxols molt interessants, com per exemple el mercat alemany i molt especialment el target d’un públic “que cada cop tindrà més temps i més cèntims per viatjar, que és la gent de més de 50 anys”.

NOVES LÍNIES ATRACTIVES

Els experts assenyalen en què la prioritat ha de ser París, ja que es tracta d’un aeroport que podria connectar amb moltes destinacions d’Àfrica i Àsia a les quals caldria afegir les que ja hi ha disponibles des de Madrid, que té molts vols amb Amèrica Llatina. També guarden atractiu les portugueses Lisboa i Porto, o Frankfurt i Zuric. El que està clar, a ulls dels experts, és que el Govern ha de fer una aposta per continuar invertint en aquesta infraestructura si vol seguir posicionant Andorra internacionalment. “Per ampliar la xarxa de rutes i capturar una gran part del mercat cal disposar de la infraestructura adequada a l’aeroport i als voltants”, assenyala Barriga, que advoca per invertir en millores d’infraestructures d’accés a l’aeroport i millorar les instal·lacions de la terminal, la capacitat de les pistes i les opcions de transport terrestre per “fer l’aeroport més atractiu als viatgers”. A més, defensa que cal identificar rutes lucratives.

Els miralls per Andorra poden ser Innsbruck, Salzburg o Lugano. “Si vol promocionar-se com a destinació de turisme d’hivern i activitats de muntanya, Innsbruck és un bon exemple; si el que es busca és promocionar el turisme cultural, el màrqueting basat en esdeveniments i el trànsit de viatgers tot l’any, Salzburg”, va apuntar Barriga. Per a Ortega, Lugano ha esdevingut un important punt per anar a Itàlia, Anglaterra o certes regions de França.