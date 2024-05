detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

MoraBanc va informar que segueix detectant pàgines web fraudulentes que suplanten la seva identitat i demanant dades personals. El banc recalca que no s’ha d’accedir a enllaços externs i insisteix que no demanarà mai informació personal per accedir a la banca online.