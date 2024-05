Minoves assumeix el càrrec de rector amb la mirada a Europa

El nou rector de la universitat, Juli Minoves, ha assumit avui el càrrec substituint a Miquel Nicolau. Minoves ha explicat que agafa el càrrec amb la voluntat d'establir un pla d'accions i oportunitats de reptes que l'acord d'associació implicarà pels estudiants en cas de ser aprovat. D'igual manera el rector ha apuntat que la universitat "ha de conèixer de primera mà les implicacions de l'acord i estar preparats per adaptar-s'hi" per tal de cobrir les necessitats que puguin sorgir.

Minoves ha agraït la tasca feta per Nicolau i ha afegit que ve a "construir sobre el que ja s'ha fet" i que obrirà un període de diàleg "d'entre 3 i 6 mesos" per conversar amb tots els actors de la universitat per conèixer bé les necessitats de cada departament.

El cap de Govern, Xavier Espot, a l'acte de canvi de rector amb Minoves i NicolauFernando Galindo

El cap de Govern, Xavier Espot, ha agraït també la tasca del rector sortint i ha destacat que durant el seu mandat "s'han incrementat els plans d'estudi i s'ha internacionalitzat i prestigiat la institució".