L’EFA lamenta un intervencionisme excessiu

Daniel Armengol, president de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), considera que “les mesures en matèria laboral i en el mercat de l’habitatge s’han de prendre a partir de dades contrastades que permetin fer una bona anàlisi de la realitat”. Armengol va lamentar fa uns dies durant l’assemblea anual de l’entitat que “en les intervencions en el marc laboral i també en les del mercat de l’habitatge trobem dos exemples clars d’intervencionisme que, al nostre entendre, el Govern s’hauria pogut estalviar”.

“En el marc laboral i en habitatge hi ha intervencionisme que s’hauria pogut estalviar” Daniel Armengol, President de l’EFA

Des de l’EFA es considera que Andorra es troba en un escenari complex. Si bé els indicadors econòmics no són dolents, es posa de manifest que es viu un moment de gran controvèrsia, amb el mercat de l’habitatge molt tensat. En aquest sentit, l’EFA avisa que Andorra es troba a les portes d’una nova intervenció prenunciada per part de Govern i lligada en part al model d’inversió estrangera que ha inundat el país de nous ciutadans que han alterat el mercat de l’habitatge. Això ha fet que allà on no s’havia actuat mai, “on mai no s’hi havia dut a terme una planificació en el sentit de preveure un parc d’habitatges a preu assequible, ha irromput en l’escenari el Govern, que d’alguna manera s’ha vist forçat a actuar”. Davant d’aquesta realitat, des de l’EFA es defensa que les mesures que es prenguin no siguin una càrrega estructural per a l’Estat i que es faci una planificació amb un cost pressupostari limitat per tal que no s’afecti el model fiscal.

Armengol va defensar també les polítiques de concertació publicoprivada. “Pensem que el model econòmic en què vivim cada vegada és més complex i és important que els empresaris puguem fer arribar propostes a l’Administració. Hem constatat que les rep favorablement, i aquesta és una línia d’activitat que afecta molts àmbits: des de l’energia fins a les infraestructures, passant per temes d’innovació i de protecció de les empreses familiars”, va afegir.