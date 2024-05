L'AQUA ha realitzat 35 avaluacions el 2023

El director de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra, Isaac Galobardes, ha explicat aquest dimarts durant la presentació de la memòria d'activitats del 2023 de l'AQUA, que hi ha hagut un increment significatiu en les avaluacions realitzades per l'agència durant l'últim any.

Compareixença d'Isaac GalobardesConsell General

Concretament, l'AQUA ha dut a terme 35 avaluacions "Aquest augment es deu a les noves institucions d'ensenyament superior que tenim al país, però sobretot a la consolidació de l'oferta formativa de les institucions ja existents" ha destacat, Galobardes.

Durant la compareixença, Galobardes també ha indicat que durant el 2023 es van realitzar un total de 21 avaluacions per a l'aprovació de plans d'estudi, vuit avaluacions per a la modificació de plans d'estudi i dues avaluacions per a la renovació de plans d'estudi. A més, l'AQUA va avaluar quatre plans estratègics -els de la Universitat Internacional de l'Esport i de la Salut, TECH Global University, ENDOR Universitat Digital i UDOI Universitat Digital- que es van resoldre de manera desfavorable, i va fer taules de treball per a la creació de tres títols estatals: el Batxelor en Llengües Clàssiques, el Màster en Criminologia i el Màster en Salut.

"Totes les universitats que siguin oficials dins del nostre país han de passar una avaluació programàtica, és a dir, una avaluació dels seus plans d'estudi. Nosaltres no tenim una avaluació institucional com a tal" ha detallat, Galobardes. "Qualsevol universitat que vulgui oferir estudis oficials i publicitar-los com a tals ha d'haver passat una avaluació prèvia. No serà un títol oficial si hi ha una avaluació desfavorable per part de l'agència. Ara bé, si les universitats fan publicitat enganyosa, això ja no és competència nostra" ha aclarit, el director de l'AQUA, qui també ha explicat que, amb la modificació del Decret 183/2022, si l'AQUA emet un informe desfavorable, la universitat no hauria d'entrar al país encara que la competència real sigui del ministeri i del Govern.

En aquest sentit, Galobardes ha recordat que l'agència treballa a partir d'unes guies d'avaluació definides segons uns criteris vinculats a estàndards europeus. A partir d'aquestes guies, els experts contractats per l'AQUA emeten el seu veredicte. "Ells determinen si un pla estratègic és adequat, poc adequat o si falta informació" ha concretat, el director de l'AQUA. Després, la comissió d'avaluacions de l'AQUA redacta un informe amb la resolució.

Amb relació a aquest fet, Galobardes ha criticat que la llei actual no permet fer públics els informes desfavorables. "Estem totalment en desacord amb això, i he de dir que tant el ministeri com la comissió legislativa també estan d'acord en fer un canvi" ha assenyalat, el director de l'agència, tot afegint que és un imperatiu per poder formar part de l'ENQA, que exigeix que tots els informes siguin públics. "S'haurà de modificar la llei. Hi ha diferents decrets que depenen de la llei d'ensenyament superior i del nostre reglament, i estem treballant conjuntament en això" ha relatat, Galobardes.

Finalment, Galobardes s'ha mostrat satisfet pel fet d'haver rebut un increment del pressupost, que ara és de 464.000 euros. "Estem molt agraïts tant al Consell General com al Govern perquè vam demanar un increment pressupostari del 10% i ens el van concedir" ha celebrat, el director de l'AQUA, qui ha detallat que aquest increment es destinarà directament a l'avaluació externa. "Serà un procés que finalitzarem l'any vinent, però gairebé tota la despesa es farà aquest any. Si no hi ha res extraordinari, ens agradaria continuar amb el mateix pressupost i no demanar un increment, ja que creiem que amb els recursos actuals podem fer front a tot" ha puntualitzat, Galobardes, tot deixant clar que, en tot cas, dependrà de la demanda que tingui l'agència i de quantes universitats puguin entrar al país.