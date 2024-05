L’acord d’associació arriba a Sant Julià de Lòria i al Pas de la Casa

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Continua la gira de l’Executiu per tots els territoris del país i demà tindrà lloc la reunió de poble per explicar l’acord d’associació a Sant Julià i dijous serà el torn del Pas de la Casa. La reunió de poble té per objectiu exposar als ciutadans les bases de l’Acord d’associació i resoldre tots els dubtes i qüestions que plantegin els assistents.

La primera part de la trobada, que serà d’uns 20 minuts, servirà perquè el cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, expliquin els punts més destacats del projecte i atansar el conjunt del text a tots els assistents que vulguin acudir a la reunió. La segona part, molt més àmplia que la primera, anirà dedicada a respondre totes les qüestions que el públic pugui tindre sobre l’aproximació del país amb Europa. La reunió de demà tindrà lloc al Centre Esportiu i la de dijous al Centre Esportiu i Sociocultural.