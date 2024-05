Un home viola la seva parella i la coacciona per no denunciar-ho

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia va detenir diumenge a les 15.00 hores a Escaldes-Engordany un home resident de 42 anys en haver mantingut relacions sexuals no consentides amb la seva parella i posteriorment coaccionar-la a no denunciar els fets. Els cossos de seguretat el van controlar com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i la llibertat sexual.