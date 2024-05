La CASS vol que es revalorin totes les pensions per igual amb l'IPC

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

LA CASS ha presentat aquest matí una triple proposta per tal que les pensions contributives –aquelles de jubilació, invalidesa, viduïtat i orfenesa i que les paga la parapública– s'equiparin a les no contributives, les quals retribueix Govern. "Els principis de les propostes de la CASS són la suficència, l'equitat i la sostenibilitat, però en les d'avui ens centrem en l'equitat", ha explicat el president de la parapública, Marc Galabert. En primer lloc, es vol que totes les pensions es revalorin amb l'IPC i oblidar els trams, que marquen una escala en què troben que els elements correctius que es van implantar en la llei del 2014 generen injustícies en les pensions. "A més punts adquirits els 2015, més reducció del preu del punt", ha apuntat el representant dels pensionistes a la CASS, Jacint Risco.

En segon terme, volen suprimir un article de la llei dels pressupostos –el qual ja va xocar amb l'amenaça d'inconstitucionalitat per part del Copríncep francès–, el qual discrimina per criteris de residència i d'anys de cotització. Finalment, volen igualtat en la revaloració de les pensions, ja que les contributives s'apugen d'acord amb l'IPC –del 4,6% el 2023–, mentre que les no contributives es van augmentar en un 7%. "Val la pena que d'acord amb el principi d'equitat les dues pensions siguin iguals, tot i que això és una potestat executiva", ha remarcat Galabert.

La voluntat ara de la parapública és traslladar aquesta proposta al Consell General per tal que l'executiu doni resposta a la demanda. La posició dels pensionistes és que aquestes mesures s'apliquin retroactivament des del gener d'aquest any.