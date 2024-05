París no veu en la Llei del català un risc per al francès

El Govern francès considera que la seva llengua no està en perill a Andorra per la Llei del català, aprovada fa unes setmanes pel Consell General. Ho dona a entendre en la resposta parlamentària a la pregunta que va realitzar al febrer la diputada d’extrema dreta de Reagrupament Nacional Marine Le Pen, quan la nova normativa del català encara era un projecte de llei.

Le Pen, en la pregunta que va remetre al ministre per a Europa i d’Afers Estrangers, Stéphane Séjourné, parlava de risc d’una davallada de la llengua francesa al Principat. La diputada ultradretana volia saber l’opinió del ministre sobre el projecte de llei andorrà relatiu a la llengua oficial i sobre els possibles efectes nocius que podria tenir sobre l’ús del francès al Principat. També volia saber quina política pretén dur a terme Séjourné per defensar el món francòfon i el lloc de França a Andorra, “territori del qual som coprínceps”, i si té la intenció d’intervenir directament amb el Govern d’Andorra.

La resposta del govern francès assenyala que “més enllà de la llengua oficial andorrana, el català, i de la legislació nacional adoptada per les autoritats andorranes sobre el seu ús i aprenentatge, el francès ha ocupat sempre un lloc especial al Principat”. El ministre posa èmfasi en el fet que “així ho demostra l’existència de tres sistemes educatius públics –andorrà, francès i espanyol– i la matrícula des de parvulari a secundària d’uns 3.500 alumnes al sistema educatiu francès, és a dir, un terç dels alumnes del Principat d’Andorra”.

LA FORÇA DE CATALUNYA

L’executiu gal posa en relleu a la resposta a la diputada de Reagrupament Nacional l’evolució demogràfica del Principat, “que compta amb 25.000 espanyols residents davant 3.500 francesos de més de 78.000 habitants”, i admet que “la força d’atracció de Catalunya implica reforçar l’atractiu de la nostra llengua, donant-li una nova dinàmica”.

El ministre recorda a Le Pen que, “tal com ha reafirmat el president de la República durant la seva visita a Andorra, en la seva qualitat de Copríncep l’any 2019, l’acció de França en matèria lingüística, cultural i educativa a Andorra té com a objectiu que la llengua i la cultura franceses recuperin un lloc d’elecció en l’imaginari dels joves andorrans”.

PROMOCIÓ DEL FRANCÈS

D’altra banda, la resposta a la diputada de l’extrema dreta indica que més de 300 persones d’educació nacional treballen a Andorra dins del sistema educatiu francès gestionat per l’Estat andorrà. “Durant els darrers dos anys s’han desenvolupat nous àmbits de promoció del francès, però també de l’ensenyament superior francès, que prenen impuls, com el llançament d’un programa d’assistents de llengua francesa al sistema educatiu andorrà, la formació a França de professorat del sistema andorrà, l’obertura de la plataforma IFprofs Andorra, l’organització de fires promocionals de l’ensenyament superior a França i accions de promoció de l’ensenyament superior francès a les escoles, etc.”.

Per acabar, l’executiu francès assenyala que en matèria cultural l’ambaixada de França a Andorra programa cada any una temporada rica i multidisciplinària per tal de promoure la llengua, la cultura i la creació contemporània franceses al Principat.

“Finalment”, indica la resposta, “la francofonia, una prioritat de la política exterior francesa, es manté al centre del nostre diàleg bilateral amb el Principat d’Andorra”.