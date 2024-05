Les associacions estan en contra de legalitzar el cànnabis terapèutic

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les associacions que treballen amb persones addictes es mostren reticents a legalitzar el cànnabis terapèutic. La presidenta de l’Associació en Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA), Sandra Cano, es va mostrar taxativa amb la possibilitat que la part natural de la planta del CBD es reguli al país: “Regular és com enviar el missatge que el cànnabis no és dolent”; per aquest motiu, ADJRA va apuntar que “estem totalment en contra dels productes que són derivats del cànnabis”, fins i tot els que són legals actualment i que no contenen cap percentatge de la part psicoactiva de la planta i que es venen a alguns establiments. Aquestes botigues tampoc haurien de ser presents a Andorra, segons Cano, ja que “no hi ha garanties que els productes que venen no els acabin consumint menors”, va afegir. Una opinió que va compartir Rosa Lluís, presidenta de l’Associació de Famílies per la Salut Mental, que va explicar en declaracions al Diari que “cal més control a les botigues, ja que algunes venen les parts de la planta que són il·legals”. Sobre la possibilitat de legalitzar aquestes parts, Lluís es va mostrar “totalment en contra” mentre no hi hagi un debat “molt profund” sobre l’ús del cànnabis.