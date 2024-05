L'Espai Jovent organitza un taller de fotografia digital per als joves

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Espai Jovent d'Escaldes-Engordany organitza un taller de fotografia digital adreçat a adolescents i joves els dilluns del pròxim mes de juny, els dies 3, 10, 17 i 24. L'activitat anirà a càrrec de la fotògrafa Naiara Escabias, que donarà a conèixer les tècniques i nocions bàsiques de la fotografia. Les inscripcions s'han de fer a www.e-e.ad o reservant per WhatsApp al 682 647. El preu és de 5 euros per persona i no cal portar material.