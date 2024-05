detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un resident de 42 anys va ser detingut ahir al migdia per mantenir relacions sexuals no consentides amb la seva parella i després coaccionar-la per no denunciar els fets a la policia, segons ha informat el cos d'ordre. L'arrest es va produir a Escaldes-Engordany, a les 15 hores, i l'home s'enfronta a un delicte contra la llibertat sexual.