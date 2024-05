El comitè d’empresa de l’hospital posa en mans de la plantilla les mesures de força

Fa un any que es van celebrar eleccions i la plantilla del SAAS va renovar el comitè d’empresa. Un any en què el president de l’ens de representació dels treballadors, Miguel Rey, afirma que “hem presentat molts informes, creiem que tenim raó en moltes coses, però se’ns donen allargues, no sabem quan tindrem una resposta concreta”. És al juny quan el ministeri de Salut i la direcció del SAAS suposadament els han de donar resposta a demandes com les d’índole econòmica, però encara no saben si hi haurà reunió ni quan s’ha optat per convocar la plantilla per exposar el balanç d’aquest any de treball i perquè es defineixi el futur de les reivindicacions i si són favorables a una contundència més gran. L’assemblea se celebrarà el 30 de maig. “Preferim fer l’assemblea ara”, va exposar Rey, amb l’objectiu de tenir el màxim de representació possible i no esperar a l’estiu, quan hi ha més torns de vacances del personal. De fet, han declinat que hi hagi participació telemàtica perquè tothom pugui votar (hi haurà també l’opció del vot delegat).

La branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), majoritària al comitè d’empresa, ha plantejat una vaga. “Això sempre està sobre la taula”, va manifestar Rey, però va insistir que “sense el suport de la gent” no impulsaran res. Per tant, es mesurarà l’aval a mesures de força a l’assemblea perquè Rey va recordar que plantejar una aturada del servei és una qüestió complexa que implica no només que “si no treballes no cobres”, sinó també organitzar i pactar serveis mínims, i és conscient que no és fàcil reunir els suports.

Ja al setembre el comitè va plantejar a la direcció revisar a l’alça els salaris tenint en compte les noves condicions laborals pactades a la sanitat catalana, que consideraven que impactava en la pèrdua de competitivitat d’Andorra, i també revisar els complements laborals. Els representants dels treballadors han demanat recuperar les primes per objectius (DPO) perdudes el 2012. “La resposta és que no hi ha resposta, tot va molt lent”, va lamentar Rey, que per això també justifica que es vulgui interpel·lar la plantilla per determinar “si continuem com fins ara o som més enèrgics”. Sobre la qüestió concreta dels DPO, la demanda del comitè d’empresa ha estat que el SAAS els inclogui en el pressupost del 2025, però l’USdA va més enllà i reivindica el cobrament retroactiu des del 2022, argumentant que una llei del 2022 deixava sense efecte les mesures de contenció del 2012. La idea és que els integrants del sindicat expliquin “fins a quin punt es pot fer aquesta reclamació retroactiva, que expliquin a la resta com es pot fer”.

ASSETJAMENT, AGRESSIONS

El SAAS ha aprovat recentment un protocol per prevenir l’assetjament sexual, però els representants dels treballadors també en reclamen un que inclogui els casos d’assetjament laboral i de mòbing i un circuit de suport al sanitari que pateix una agressió per part d’un pacient. Sobre aquestes últimes situacions, Rey es queixa que ni tan sols se n’informa el comitè d’empresa i reclama que en aquests casos la institució hauria de donar sempre suport legal a l’afectat que vulgui denunciar.