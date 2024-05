Agredeix begut a la seva dona al carrer i es fuga

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un resident de 54 anys ha estat detingut aquesta matinada per agredir la seva dona a la via pública i després marxar amb el seu cotxe, segons ha informat la policia. L'arrestat ha acabat enxampat després de trucar al cos d'ordre i aturar-lo pocs minuts després de la seva fuga. En fer-li la prova d'alcoholèmia, l'home ha donat una taxa d’1,18 i s'enfronta a un delicte per agressió física i per conduir sota els efectes de l'alcohol.