Rescatat amb helicòpter un jove ferit a la via ferrada de Sant Vicenç d'Enclar

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dos efectius del Grup de Rescat de Muntanya del cos de bombers ha intervingut aquesta tarda prop de Sant Vicenç d'Enclar per rescatar a un jove de 28 anys que havia quedat atrapat a la via ferrada. Segons els bombers, l'excursionista presentava dolors a la mà i el seu estat no el permetia desplaçar-se. L'avís l'ha donat ell mateix a les 12.14 hores i la intervenció no ha durat més d'una hora.

Un cop s'ha dut a terme l'evacuació amb l'helicòpter, el jove ha estat traslladat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, on ha rebut atenció mèdica per la seva lesió.