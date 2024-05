Programes per a joves amb problemes de salut mental

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Creu Roja va celebrar el passat dia 8 el seu dia internacional presentant un balanç de totes les activitats dutes a terme durant el 2023. Una de les principals novetats és l’enfocament en els joves i les seves necessitats pel que fa a salut mental o addiccions. A través del Club d’Activitats Comunitàries, l’entitat adreça ajudes a persones que tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. El Club es divideix en tres programes: El Projecte Còpia, que està destinat a prevenir o endarrerir el desenvolupament d’una addicció mitjançant l’esport; el Projecte Fènix, que està destinat a prevenir que els joves d’entre 13 i 23 anys acabin en programes d’adults per tractar l’addicció; i el projecte Pia, que serveix com a programa d’intervenció psicosocial i psicoeducativa per tractar problemes de salut mental. El director de la Creu Roja, Jordi Fernández, va explicar en declaracions al Diari que aquests programes són crucials, ja que “un de cada tres suïcidis són comesos per menors d’edat, cal intervenir en aquest tema i en molts altres, com les addiccions a les substàncies o les pantalles”, va explicar. Un altre aspecte clau per l’existència dels projectes és ajudar als nuclis familiars. Fernández va explicar que “tenim famílies que no saben com tractar els joves amb problemes, ningú neix ensenyat, per això és important que puguem donar suport o consell a aquestes famílies”. Això sí, sempre des d’una perspectiva social perquè “no som psicòlegs ni psiquiatres”, va matisar el director.