França utilitzarà drons per ‘caçar’ contrabandistes a la zona fronterera

Tres drons sobrevolaran la zona frontera entre França i Andorra per captar imatges d’activitats il·legals relacionades amb el contraban de tabac. Durant un mes es faran operacions de vigilància a la zona de l’alta Arieja. El prefecte del departament, Simon Bertoux, va signar el 7 de maig un decret “pel qual s’autoritza la captura, l’enregistrament i la transmissió d’imatges mitjançant càmeres instal·lades a les aeronaus”, després de la sol·licitud feta pel servei de duanes gal “a efectes d’assegurar la prevenció dels moviments transfronterers de mercaderies i tabac prohibides, i de vigilar les fronteres amb l’objectiu de combatre el seu pas irregular”.

Seran tres drons d’ala giratòria, cadascun equipat amb una càmera. Unes màquines l’ús de les quals per part del departament de duanes està autoritzat pel codi de seguretat interior. “L’ús d’aquests drons és absolutament necessari i està adaptat a la superfície que cal cobrir i a la topografia en un entorn muntanyós”, van dir les autoritats franceses, que van afegir-hi que “no hi ha un dispositiu menys intrusiu per aconseguir els mateixos fins”

SECTOR FRONTERER

El prefecte del departament de l’Arieja va indicar que “sabem que el sector fronterer andorrà és molt freqüentat pels traficants de tabac, que sovint corren riscos temeraris en creuar la muntanya a peu, fins i tot en condicions meteorològiques desfavorables, o baixar a molta velocitat per la carretera RN20”.

Els serveis duaners preveuen operacions de vigilància fronterera i prevenció del tràfic de tabac que “es realitzaran puntualment durant un mes a l’eix de l’RN20 i al territori dels municipis de l’Ospitalet, Mérens-les-Vals, Luzenac, Unac, Perles-et-Castelet, Tignac, Vaychis, Caussou i Savignac-les-Ormeaux”.

“En aquesta zona hi ha un trànsit important”, va dir Jean-Philippe Dargent, secretari general de la prefectura, en declaracions recollides pels mitjans francesos, que va recordar que “la lluita contra el contraban de tabac s’ha intensificat, sobretot gràcies a una presència més regular dels gendarmes al sector. El nombre de traficants detinguts també va augmentar un 13%”. Fins al 7 de juny, els drons estaran autoritzats per capturar, gravar i transmetre imatges als agents del servei duaner “amb càmeres instal·lades a les aeronaus”.