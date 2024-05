D’Andorra a Arizona

Una disciplina que et porta al límit tant en el terreny físic com mental, i en què, malgrat ballar en grup, hi ha una part molt important de gestió individual que no tothom pot assolir. Un plec de condicions que, a Andorra, en una escala molt més baixa, ho han assumit tres de les grans promeses de la dansa per arribar a les finals del mundial Hip Hop International (HHI) d’Arizona amb Klimax Megacrew i JV Klimax.

Sense saber-ho, el camí dels ballarins Alba Sánchez (JV Klimax i Klimax MC), Edgar Vidal (Klimax MC) i Leandro Afonso (Klimax MC) cap als Estats Units s’iniciaria arran de la incorporació per una temporada del coreògraf Kevin Mora com a director de l’escola, en aquell moment nova, TC Escola de Dansa. Una aliança que fusionava l’entitat andorrana amb la seva companyia de Barcelona Klimax Dance Nation. “En Kevin va ser el meu primer professor de dansa” esmenta Sánchez.

A partir del càsting al setembre, va ser tota una odissea d’organització i esforç. Amb assajos de dues hores i mitja cada divendres, des de l’octubre fins al juny, incloent-n’hi alguns de puntuals els diumenges que solien tenir una durada de sis hores, el repte de combinar treball, estudis i dansa no ha sigut fàcil per als joves. “Tots tres ens hem de guanyar els diners per poder-nos-ho permetre, perquè és car” confirma Afonso.

Coreografiar 40 persones no ho fa tothom, molt menys si penses que has de realitzar un muntatge de cinc minuts a sobre de l’escenari, en què cal anar coordinats al mil·límetre. Per aquest motiu, Mora i Fernández van tenir l’ajuda d’un tercer company: Rubén Llamas, especialitzat en comercial i new style. “S’ho prenen molt seriosament, crec que és una de les diferències més grans amb Andorra” destaca Vidal.

Una de les inseguretats més intenses que han pogut viure ha sigut la de “no estar a l’altura”, alimentada pel bon nivell a Barcelona, una de les referents de la dansa a Espanya. Disciplina i mèrit de treball són els dos factors amb els quals es poden definir els bons resultats que se solen obtenir en les companyies més potents. Per a qualsevol ballarí, participar en una edició de l’HHI regional és el somni fet realitat. Dividida en dues categories (classificatòria i no classificatòria) Klimax Megacrew i Klimax JV Megacrew eren un dels nou grups de cada categoria que lluitaven per la plaça nord-americana. Un escenari que “és diferent dels altres, per l’ambient, la força, la gent... Tot” recalca Sánchez, que justament ha hagut de ballar quatre cops.