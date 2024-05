Cap priorització fora dels criteris mèdics

El comitè nacional de bioètica considera que no es justifica cap priorització fora de criteris estrictament mèdics per garantir la igualtat d’accés a l’atenció sanitària, independentment de l’edat. Aquesta és una de les recomanacions que l’organisme fa en les conclusions de l’informe que ha elaborat sobre la pandèmia i la gent gran titulat La persona gran, la vellesa i l’envelliment a la llum de la pandèmia de la COVID-19.

Respecte a l’àmbit social, el comitè nacional de bioètica considera que la lluita contra la soledat no desitjada i la pobresa és un requisit essencial de les prestacions socials, econòmiques, educatives i culturals, independentment d’on es viu, i recomana que es promogui en la mesura que es pugui el suport domiciliari al llarg de les generacions fins al final del mateix cicle vital.

Quant a l’àmbit legal, l’organisme indica a les conclusions de l’estudi que l’exercici dels drets de les persones grans, de la mateixa manera que qualsevol altra, ha de garantir la protecció de qualsevol situació d’especial vulnerabilitat, de qualsevol forma d’estigmatització i de discriminació, com la basada en l’edat; la igualtat d’accés a la justícia i la seva gerocompetència, i l’evolució dels drets socials, amb instruments jurídics actualitzats per a la protecció de l’envelliment, particularment en l’àmbit de la jubilació, la salut, l’habitatge, la inclusió social i la participació.

L’organisme adverteix que “la prevenció de l’envelliment és la pedra angular d’una societat intergeneracional (i ja no només multigeneracional), recomanada com a necessària i desitjable pel comitè nacional de bioètica”. Afegeix que “en mantenir les capacitats de cada persona des de l’edat adulta i per a totes les generacions afectades fins a l’edat de gran dependència, la prevenció de l’envelliment legitima l’edat real en relació amb l’edat cronològica, permet desenvolupar recursos econòmics indispensables (economia platejada), reorganitza el món del treball i l’oci, la protecció social i la solidaritat intergeneracional”.

Per al comitè nacional de bioètica, la participació ciutadana en la gerocultura i en el debat públic sobre la gent gran, la vellesa i l’envelliment contribueix solidàriament a la reflexió democràtica de la representació nacional i la seva governança. Finalitza assenyalant que “reinventar una cultura intergeneracional en les nostres democràcies occidentals, inclusiva, unida i equitativa, és el gran repte de les pròximes tres dècades d’aquest segle”.

CONCLUSIONS

Quant a les conclusions de l’informe, des de l’ens s’indica que l’evolució de la nostra societat, després del segle de les llums i de la industrialització (segle XIX), es va adaptar al segle XX a la de les noves tecnologies. “Els avenços socials que van acompanyar la ciència van conduir, després de les dues guerres mundials, a una longevitat humana sense precedents, malgrat el perill del nostre planeta, que, a més, en aquest cas, no tenia tampoc precedents”, indiquen, per afegir que “d’acord amb la nostra història, el gran repte del segle XXI serà, per tant, el de l’envelliment humà i el de la preservació de la diversitat genètica i del seu entorn”.

Per concloure, sentencien que “la pandèmia de la COVID-19 ja ens ha ensenyat que, davant de la incertesa, cal una planificació sanitària i social prèvia, així com una littératie/literacy (entès com una manera eficaç de combatre la desinformació i la infodèmia) en salut a totes les edats per combatre la desinformació de determinats mitjans, fonts de por, de dubtes i de propagació viral”.

CLAUS

1. ESTUDI DEL COMITÈ NACIONAL DE BIOÈTICA

El comitè nacional de bioètica ha elaborat un estudi titulat ‘La persona gran, la vellesa i l’envelliment a la llum de la pandèmia de la covid-19’.

2. LLUITA CONTRA LA SOLEDAT NO DESITJADA

L’ens considera que la lluita contra la soledat no desitjada i la pobresa és un requisit essencial de les prestacions socials, econòmiques, educatives i culturals.

3. PROMOURE EL SUPORT DOMICILIARI

L’organisme recomana que es promogui en la mesura que es pugui el suport domiciliari al llarg de les generacions fins al final del propi cicle vital.

4. PREVENCIÓ DE L’ENVELLIMENT, PEDRA ANGULAR

La prevenció de l’envelliment és la pedra angular d’una societat intergeneracional recomanada com a necessària i desitjable pel comitè nacional de bioètica.