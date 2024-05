Busquen un cotxe per trencar dos aparadors del centre

El cos policial està buscant activament un vehicle que hauria causat destrosses en dos establiments del carrer Bonaventura Armengol, a Andorra la Vella, la passada nit de divendres. Una patrulla va constatar els desperfectes a les 5.30 hores del matí quan l’autor ja havia marxat del lloc, però els indicis apunten al fet que un turisme del qual es desconeix el propietari o la matrícula hauria envestit les jardineres i el mobiliari de decoració que els establiments tenien col·locat i que posteriorment hauria impactat contra els aparadors de les botigues, segons el cos policial. En els esforços per trobar al responsable, els cossos de seguretat hauran de comprovar les càmeres de seguretat de la zona i dels establiments afectats, així com preguntar a alguns testimonis que hagin pogut ser a la zona per veure l’escena d’aquest acte vandàlic amb el qual es va despertar la capital.