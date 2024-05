Andorra és el 16è país més ric d’Europa si es té en compte el PIB

El Principat és avui dia el setzè país d’Europa més ric d’una llista de 44 si es té en compte el producte interior brut (PIB) per habitant actualitzat en dòlars. El PIB d’Andorra és de 44.900 dòlars, uns 41.300 euros al canvi. Segons el rànquing elaborat pel lloc web Netpublic.fr extrapolant dades de l’últim informe del Fons Monetari Internacional (FMI) publicat l’abril de 2024, el Principat es trobaria molt lluny del país més ric d’Europa.

La llista l’encapçala Luxemburg, que té un PIB per càpita de 131.380 dòlars. Després del país centreeuropeu, hi ha Irlanda (106.000 dòlars) i Suïssa (105.000 dòlars) Els segueixen tres països nòrdics (Noruega, Islàndia, Dinamarca), el PIB per càpita dels quals se situa entre els 70.000 i els 90.000 dòlars.

Les economies més grans de la regió –com França, Alemanya i el Regne Unit– es troben a la meitat del rànquing, però segueixen entre les 20 primeres, amb un PIB per càpita d’uns 50.000 dòlars. Itàlia ocupa el 18è lloc del rànquing dels països més rics a Europa el 2024, amb un PIB per càpita de 39.580 dòlars, just per darrere de Malta (dissetè) i Andorra (setzè).

En canvi, Ucraïna és el país més pobre de la regió europea, amb un PIB per càpita de 5.660 dòlars. A la part inferior del rànquing hi ha altres representants d’Europa de l’Est, com ara Bielorússia (7.560 dòlars), Moldàvia (7.490 dòlars) i Kosovo (6.390 dòlars).

ESPANYA I FRANÇA

El Principat supera Espanya en la llista. El veí del sud ocupa la vintena posició, amb un producte interior brut per càpita de 35.050 dòlars. En canvi, el veí del nord està per sobre d’Andorra en el rànquing. França ocupa la quinzena posició i té un PIB per habitant de 47.360 dòlars.

La mitjana de la Unió Europa és d’un producte interior brut per habitant de 44.200 dòlars i la mitjana europea és de 36.060 dòlars per habitant.