Setze participants i 24 obres al Talentejant

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La 8a edició del Talentejant va posar el punt final ahir després d’anunciar els guanyadors en un acte celebrat a l’Espai Jovent. Enguany, s’han presentat 24 obres creades per 16 joves del país, les quals s’han dividit en dues categories, dibuix i pintura, i art digital i audiovisual, de les dues franges d’edat disponibles. Així doncs, la gran novetat d’aquest vuitè concurs ha estat el sistema de votació, on s’han tingut en compte els vots que s’han pogut efectuar online i el criteri del jurat, format per quatre artistes nacionals. Els guanyadors han estat Noemí Roeda, Mali Vilanova, B:K i Laia Guerrero, que han rebut diversos premis en metàl·lic per poder continuar amb la seva formació artística. Tot i que, inicialment, hi havia una tercera categoria d’escultura i gravat, ha quedat deserta.