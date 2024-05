L’acord per la tasca social de l’ONCE és imminent

“Estem negociant amb l’ONCE i la bona notícia és que s’està avançant i, a més, s’està negociant en paral·lel un conveni per part d’Afers Socials amb l’entitat.” Aquestes paraules del ministre de Finances, Ramon Lladós, en roda de premsa deixen entreveure la satisfacció i l’optimisme de l’executiu per tal de dur la tasca de l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) a tots els residents i nacionals andorrans, i que es puguin beneficiar així dels diferents serveis de l’associació. Lladós, que va titllar de “puntera” l’organització, va situar en les setmanes vinents el tancament del conveni i va fer molt èmfasi que “el gran guany, més que la recaptació econòmica en si, que tampoc és gaire significativa, és poder arribar a prestar uns serveis que avui hi ha gent a Andorra que necessita”. El titular de Finances va avançar que els acords econòmics ja estan signats i que només falta la rúbrica des d’Afers Socials amb el conveni, el qual està “a les acaballes”.

Tanmateix, Lladós va explicar que la recaptació impositiva dels jocs de la loteria de l’ONCE es destinaran “íntegrament” a la part del conveni amb Afers Socials i que s’ha d’acabar de destriar com es farà la distribució, la qual es podria fer com a Espanya en el model de casetes.

BALANÇ DEL CRAJ 2023

Lladós va estar acompanyat pel director del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), Xavier Bardina, que va exposar les dades referents a l’exercici del 2023. Des del 2015, quan es tenen les primeres dades del registre, hi ha un total de 76 persones que es van autoprohibir l’entrada a les sales de joc del país. Bardina va explicar que alguns d’aquests són treballadors temporers que ja no resideixen i que, per tant, no han aixecat el vet. S’ha de recordar que aquesta prohibició la fa de motu proprio cada individu i té una vigència d’un any, amb impossibilitat de revocació abans. Les dades indiquen que el 2023 hi va haver un total de 57 persones que van utilitzar aquest mètode, una xifra que duplica la del 2022, que es va situar en els 25. “La dada respon a la implantació d’una nova sala de joc, el casino”, va dir Bardina, que va avançar que en tot aquest 2024, la xifra gira al voltant dels 20. Pel que fa als aixecaments, el 2023, 46 persones van sol·licitar l’aixecament de la prohibició, persones que podrien tenir-la des de més enllà d’un any enrere.

No obstant això, aquest no és l’únic col·lectiu que no pot accedir a les sales de joc. Les persones que tinguin una sentència penal, com poden ser aquelles amb deutes o declarades insolvents, i les que reben una prestació socioeconòmica mentre l’ajuda sigui vigent, un fet que “els receptors de l’ajuda saben quan la reben”, va apuntar Lladós. Quant als inspectors, Bardina va assenyalar que amb un de sol, com tenen ara, ja fan perquè “el joc està molt concentrat”. De la mateixa manera, el director del CRAJ va informar que cada dos mesos es fan visites rutinàries i que no hi ha hagut “cap anomalia”.