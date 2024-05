Els operaris de Caldes treballaven sense protecció prop del riu

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Setmanes abans de l’accident mortal que va acabar amb la vida d’un lampista que treballava a les obres de Caldes, els operaris van ser vistos a la vora del riu sense cap mena de protecció. A la imatge, que es va prendre el 2 de maig, 13 dies abans de l’accident, es veu dos treballadors pujats en unes escales sense casc ni cap mesura de subjecció que els protegeixi en cas de caiguda. Al fons, es veu un tercer home parat a la vora del riu, prop d’on l’empresa guardava alguns materials de construcció. Aquest diari va intentar contactar amb l’empresa encarregada de l’obra per preguntar sobre les mesures de seguretat que s’implementen en feines com aquesta, però no va poder parlar amb els responsables.