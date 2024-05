Dos joves, de 18 i 19 anys, en estat molt greu en caure per un celobert

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un noi de 19 anys i una noia de 18 van patir lesions de caràcter molt greu en caure la nit de dijous per un celobert des d’una alçada de cinc metres d’un edifici de Camp de Perot, a Sant Julià de Lòria. Els cops per la caiguda van ser molt forts, segons va indicar al Diari el cap de guàrdia dels bombers, que van ser els primers a atendre les víctimes per estabilitzar-les. Els dos joves ferits en l’accident van ser traslladats pel servei d’urgències mèdiques (SUM) a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.