Detingut un contrabandista al Pas de la Casa amb una navalla

La policia va detenir dijous passat al matí al Pas de la Casa un home de 35 anys i no resident com a presumpte autor de delictes contra l’administració de justícia, la seguretat col·lectiva, la seguretat en el tràfic jurídic i la funció pública.

L’arrest es va produir quan la patrulla va veure dos presumptes contrabandistes que s’amagaven en una botiga i quan es van disposar a identificar-los, un d’ells va sortir corrent empenyent els agents del cos d’ordre, que el van acabar controlant en aquell moment tot i que el sospitós es va resistir amb força i va intentar agredir els policies. Durant l’escorcoll de seguretat se li va trobar una navalla amb una fulla de 10 centímetres i, per tant, de port prohibit, i més de 14.500 euros en efectiu, que anirien destinats al contraban de tabac. L’home s’havia identificat anteriorment amb una altra identitat i tenia vigent una expulsió judicial en substitució d’una pena de presó.

Dijous passat al migdia, la policia també va detenir a Escaldes-Engordany una dona de cinquanta anys com a presumpta autora d’un delicte contra el patrimoni perquè no hauria pagat els serveis d’un hotel on s’hauria allotjat durant uns dies la tardor passada. L’arrest es va produir arran de la denúncia de l’establiment per un perjudici de prop de 1.260 euros. La dona està acusada d’un delicte contra el patrimoni.

ALCOHOL

La policia va detenir la matinada de divendres la conductora d’una motocicleta després que patís un accident a la rotonda del Quilòmetre 0. La dona, de 38 anys, va donar una taxa d’1,51 en el test d’alcoholèmia que li van realitzar després de l’accident. També per conduir sota els efectes de l’alcohol es va detenir dimecres passat a la tarda a Sant Julià de Lòria un conductor de 57 anys amb una taxa d’1,00.

Finalment, aquesta setmana també s’ha arrestat a Encamp un home de 32 anys i una dona, de 38 anys i no resident, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral. La parella es va agredir mútuament al domicili que comparteixen a Encamp.