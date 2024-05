El Consell insta l’APDA a fer públics els salaris

La intervenció del Consell General ha sol·licitat a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) l’autorització per poder fer pública tota la documentació relacionada amb l’expedient associat a les graelles salarials de l’entitat, per tal que la intervenció “pugui defensar la seva honorabilitat, credibilitat i professionalitat”, segons han informat des del Consell General a través d’un comunicat. Aquesta petició es va traslladar a l’APDA ahir per tractar aquest tema amb “total transparència”.

Des del Consell General no s’amaga el malestar que ha provocat aquest enfrontament amb l’agència i fonts properes van remarcar ahir que el salari de la cap es va decidir abans del seu nomenament, sense saber si seria home o dona. D’aquesta manera es dona resposta a la insinuació de Resma Punjabi, que va anunciar un estudi sobre la bretxa salarial per comparar el seu salari amb la de càrrecs similars dins de la funció pública.

Punjabi va explicar que cobra 45.000 euros i que la remuneració està molt per sota de la que percebia el seu antecessor, Joan Crespo, que segons ha sabut el Diari tenia una remuneració de 6.000 euros mensuals. Aquesta quantitat s’explica, segons les mateixes fonts, perquè Crespo va passar de l’administració general a l’APDA i se li va respectar l’antiguitat i els complements, com ara triennis i el GAdA. Punjabi hauria de fer públic, seguint la Llei de transparència, els sous dels membres de l’APDA, cosa que de moment no ha fet, encara que fonts parlamentàries situen la remuneració de la cap en 4.000 euros bruts mensuals i 13 pagues.

Quan Crespo es va jubilar es va considerar oportú un canvi del sou de la màxima autoritat a l’APDA per evitar que igualés el dels ministres, de 6.075 euros bruts. El ministeri de Funció Pública va optar per instaurar el mateix salari que els directors dels departaments i, pel que fa als inspectors, el mateix que altres inspectors (de Salut, Afers Socials o Treball).

Aquest és el motiu que sorprengui que Punjabi es refereixi a bretxa salarial, perquè les fonts del Consell remarquen que es va decidir abans del nomenament i que l’actual cap va acceptar les condicions del càrrec, entre les quals les econòmiques.

Les fonts van remarcar que la reforma de la llei no pretén tenir control sobre l’agència ni trencar la seva independència, però van recordar que una visió diferent és l’ús del diner públic i que aquest compleixi, “sense cap ingerència”, la llei i que sigui contrastat per la intervenció del Consell General, de manera que s’hagin seguit tots els tràmits que marca la llei.

Precisament amb la llei a la mà, actualment la destitució de Punjabi és inviable. El canvi legislatiu que tots els grups parlamentaris estan disposats a impulsar té un vessant tècnic, com adaptar-se a la normativa europea, i un altre més polític, de manera que una votació per unanimitat dels grups parlamentaris permeti cessar el cap de l’APDA sempre que hi hagi una causa justa. La junta de presidents va considerar que només la Sindicatura pot canviar el salari de la cap i la inspectora.