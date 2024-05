Uns 500 escolars participen al Congrès de ciència de la Universitat dels infants

Prop de 500 infants de primera ensenyança han participat avui al setè Congrés de ciència de la Universitat dels infants, una activitat organitzada per l’Escola d’Educació de la Universitat d’Andorra i que s'ha celebrat al Centre de Congressos de la capital. L'UdA ha informat que l'objectiu és mostrar els projectes científics que els infants han estat preparant al llarg del curs. En total, s’han presentat 13 projectes de 12 escoles del país i han tractat temàtiques com els volcans, el tabac, la força dels ponts o el magnetisme. També s'han exposat invents, com una màquina expenedora, una incubadora d’ous de gallina o un tren levitant.

Un instant de l'exposició al Centre de Congressos de la capitalUniversitat d'Andorra

El Congrés de ciència de la Universitat dels infants s’ha reprès enguany després de diversos cursos sense dur-se a terme a causa de la pandèmia. Aquest any ha estat el primer congrés amb la participació dels tres sistemes educatius del Principat.