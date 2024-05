Suport d'Andorra al Conveni marc en IA i Drets Humans del Consell d’Europa

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat aquest divendres a Estrasburg (França) a la 133a sessió del Comitè de ministres del Consell d'Europa, que enguany s'ha tornat a centrar en la condemna de l'agressió de la Federació Russa a Ucraïna i també en aprovat el conveni marc en Intel·ligència Artificial i Drets Humans, Democràcia i l'Estat de Dret elaborat pel Comitè d'Intel·ligència Artificial (CAI) del Consell d'Europa, on Andorra hi ha participat molt activament.

El text estableix un nou marc sobre el disseny, el desenvolupament, l'ús i la desactivació de sistemes d'intel·ligència artificial basats en els estàndards del Consell d'Europa. Les recomanacions van alineades amb el codi ètic que el Govern va aprovar fa unes setmanes, que s'enfoca a poder acompanyar ciutadania, empreses i administració per fer un ús confiable de tots els tipus de sistemes que es despleguen a través de la IA. Cal destacar que diversos experts andorrans han tingut una presència destacada en la negociació del conveni. El Govern està analitzant el conveni amb l'objectiu de remetre'l al Consell General un cop s'hagi obert a signatura, el mes de setembre.

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, durant la 133a sessió del Comitè de ministres del Consell d’EuropaSFGA

Més enllà de tots aquells aspectes relacionats amb la IA, durant la sessió ministerial els estats membres han condemnat de nou l'agressió de la Federació Russa a Ucraïna. "Amb el retorn de la guerra al nostre continent no puc més que reiterar la ferma condemna a l'agressió russa i reafirmar la solidaritat d'Andorra amb els ciutadans ucraïnesos", ha expressat la ministra Tor durant el discurs a la sessió plenària. El Consell d'Europa ha tingut un rol de lideratge en el procés de responsabilització a Rússia per l'agressió amb l'elaboració i coordinació del Registre de Danys, un mecanisme que serveix com a registre de reclamacions per la compensació dels danys i pèrdues causats per l'agressió de la Federació Russa, "essencial per la reconstrucció i el retiment de comptes", ha explicat la titular d'Afers Exteriors. Andorra contribueix en aquest mecanisme des de la seva creació, l'any 2023.

El Consell d'Europa celebra aquest any el 75è aniversari, data que coincideix amb la commemoració del 30è aniversari de l'adhesió a l'organisme internacional per part d'Andorra. "Estem convençuts que hem de continuar invertint en educació per als drets humans i als valors democràtics per formar els ciutadans i ciutadanes de demà", ha subratllat Tor en el seu parlament.

Reunions bilaterals

De forma paral·lela a la celebració del comitè de ministres, la ministra ha mantingut reunions de treball amb els seus homòlegs d'Estònia i d'Eslovènia amb qui ha tractat la posada en pràctica d'acords que reforcin la relació bilateral, en l'àmbit fiscal i de digitalització. Així mateix, ha mantingut trobades amb els secretaris d'Estat d'Afers Europeus d'Espanya i Portugal, per aprofundir en en la cooperació transfronterera i educativa, així com intercanviar sobre l'evolució de la campanya de comunicació relativa a l'Acord d'Associació.