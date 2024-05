Primera reunió entre Espot i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cap de Govern es va reunir ahir amb l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per tractar experiències i les accions que estan impulsant en àmbits com l’habitatge, la mobilitat sostenible, la transició energètica i pel foment d’un turisme menys massificat i de més qualitat. El cap de Govern va traslladar a l’alcalde de Barcelona l’impuls que s’ha donat en els darrers anys a la cooperació transfronterera i de “bon veïnatge” amb la Generalitat de Catalunya, i va expressar la voluntat de fer extensiva aquesta col·laboració a l’ajuntament de Barcelona, ciutat amb la qual Andorra manté forts vincles culturals i socials. Collboni, per la seva part, va celebrar aquesta primera trobada que ha d’impulsar diferents vies de cooperació.