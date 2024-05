Muntatge de l'escenari del Cirque du Soleil

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El muntatge de l’envelat que acollirà les funcions del nou espectacle estival del Cirque de Soleil ha començat aquesta setmana a l’aparcament de davant de l’edifici del Govern. L’estructura de la carpa es preveu que estigui enllestida els pròxims dies i després s’encetarà el treball interior per col·locar l’escenari i la graderia per als espectadors. Tot plegat es preveu que hagi finalitzat a mitjan juny perquè els actors de la companyia que faran part del cartell de Sublim comencin els assajos previs a la primera funció, prevista per al 6 de juliol.