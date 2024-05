La majoria frena la regulació del cànnabis d’ús terapèutic

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ni fulles, ni tiges, ni flors. La majoria va tancar ahir el debat sobre legalitzar els components naturals del cànnabis terapèutic, o CBD, per una “qüestió de salut pública”, segons va explicar el conseller general demòcrata Jordi Jordana en declaracions al Diari. La decisió es va prendre després d’una reunió entre els consellers generals de la majoria i la ministra de Salut, Helena Mas, i la d’Interior, Ester Molné, en la qual es va arribar a la conclusió de mantenir la legislació actual. Per tant, només es podran comercialitzar tots aquells productes que hagin estat tractats químicament per eliminar tota la part psicoactiva de la marihuana, o THC, com poden ser les cremes, cigarrets electrònics o els lubricants que les botigues del país ja estan venent.