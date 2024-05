La investigació de l’accident mortal atura les obres de Caldes

Les obres del projecte Caldes van estar aturades ahir per segon dia consecutiu. El motiu és la investigació que s’està portant a terme per recollir tots els elements que permetin determinar què va succeir perquè l’operari mort dimarts acabés arrossegat pel cabal del Valira. Una investigació en què està implicada la policia i també Inspecció de Treball i que ja és un afer judicialitzat i, per tant, controlat des de la Batllia.

El comú d’Escaldes, que és l’adjudicatari dels treballs que s’estan executant a la part alta de l’avinguda Carlemany, desconeixia ahir a la tarda quan es reprendrien les obres. El que ha transcendit dels fets és que el treballador feinejava a tocar del llit del riu (per sota del passeig) quan va caure a l’aigua de manera accidental sense que els companys que hi havia a la vora poguessin fer res per treure’l donada la força del corrent. Tampoc hauria dut cap element de subjecció que pogués haver frenat el cos de l’home, lampista d’origen portuguès d’una empresa subcontractada i de 57 anys. El cos del difunt, resident des de fa anys a Andorra, va ser repatriat ahir a la ciutat lusitana de Guarda atès que el funeral se celebra al lloc d’origen.

Els fets van ocórrer pels volts de les tres de la tarda i van motivar una gran mobilització dels cossos d’emergència per rescatar l’home. No se’l va poder treure del riu fins cinc hores després i va ser determinant que FEDA intervingués frenant la producció elèctrica per així fer baixar el cabal del riu. Se’l va trobar a tocar del pont de la Margineda, que era l’últim lloc on s’havia vist la víctima. Com que se’l va deixar de divisar i preveient que la força del riu pogués haver-lo arrossegat encara més enllà, també es va avisar els cossos d’emergència catalans, que van desplaçar diferents dotacions al curs del riu per mirar de localitzar-lo.