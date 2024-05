La immigració vira cap als ciutadans dels països sud-americans

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les noves dades d’Estadística sobre la població resident al Principat fins al 30 d’abril mostren un viratge de la immigració provinent de Llatinoamèrica, fet que s’explica en l’augment poblacional i unes variacions molt minses, siguin amunt o avall, de les xifres de les nacionalitats tradicionals –espanyola, francesa i portuguesa. Aquest nou escenari dona especial protagonisme a argentins, colombians i peruans, un triangle que suposa el 5,7% de la població total del país, la qual es va fixar en els 86.280 residents –dels quals el 16% els formen ja les noves nacionalitats, com són la brasilera, la xilena, la filipina, la russa o la ucraïnesa. Aquest pic poblacional del país representa un increment del 4,4%, amb 3.657 habitants més que fa un any. Les altres nacionalitats –totes aquelles que no són les tres tradicionals– augmenten un 30% en un any i la xifra de nouvinguts totals es planta en 3.165.