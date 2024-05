Dos joves ferits resulten ferits molt greus en caure al buit des de 5 metres a Sant Julià

Un noi de 19 anys i una noia de 18 anys van patir lesions de caràcter molt greu en caure anit per un celobert des d'una alçada de 5 metres d'un edifici de Camp de Perot, a Sant Julià. Els cops per la caiguda van ser molt forts, segons ha indicat el cap de guàrdia de bombers, que van ser els primers a atendre les víctimes per estabilitzar-les. Els joves van ser traslladats pel SUM a l'hospital. El noi resta ingressat a l'UCI al centre amb pronòstic reservat i la noia va ser traslladada anit en helicòpter fins a l'hospital Sant Pau de Barcelona, també amb pronòstic reservat, segons han indicat des del SAAS.

El cap de guàrdia de bombers ha explicat que van rebre un avís a les 12.20 hores perquè un noi i una noia que estaven recolçats en un estenedor a un pis s'havien precipitat al buit de manera accidental en trencar-se el suport mentre prenien la fresca. Els joves estaven en un habitatge d'un tercer pis, que correspon a una alçada d'un segon pis, segons han assenyalat des de bombers.

La policia ha informat que s'ha obert una investigació que està en curs per determinar el que va succeir i per què els joves van caure al buit.