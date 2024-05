57 persones es van autoprohibir entrar a sales de joc el 2023

detail.info.publicated Dani Silva / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les dades del consell regulador andorrà del joc (CRAJ) indiquen que el 2023 va haver un total de 57 persones que es van autoprohibir l'entrada a les sales de joc del país, una xifra que duplica la del 2022, que es va situar en els 25. "La dada respon a la implantació d'una nova sala de joc", ha dit el director del CRAJ, Xavier Bardina.

En tot aquest 2024, la xifra gira al voltant dels 20. S'ha de recordar que aquests prohibició la fa de mutu propi cada individu i té una vigència d'un any, amb impossibilitat de revocació abans. En el mateix període de l'any, 46 persones van sol·licitar l'aixecament de la prohibició, persones que podrien tenir-la des de més enllà d'un any enrere.

Nova llei del joc

"L'objectiu és adaptar la llei a la nova realitat del país", ha comentat el ministre de Finances, Ramón Lladós, que ha explicat que ha sigut un treball conjunt del CRAJ i el Govern. Un dels altres objectius és l'harmonització dels conceptes jurídics i els procediments en matèria de jocs d'atzar, per això el text passa de 106 a 78 articles i s'introdueix una nova graduació de les diferents classes de llicències. Per una banda, les majors que s'obtenen després de considerar l'oferta mitjançant el concurs públic corresponent - com el Casino o el Bingo; i les menors, que es classifiquen en puntuals i ocasionals per a un sorteig determinat, com són les loteries promocionals o les rifes.