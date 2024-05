El salari medià se situa en els 2.025,62 euros al març

Nombre de persones assalariades per sectorEstadística

Segons les dades avançades del mes de març que ha publicat Estadística aquest matí, el salari medià se situa en 2.025,62 euros, mentre que el salari mitjà avançat se situa en 2.632 euros. Aquestes xifres representen una variació del 5,9% i del 6,3%, respectivament, respecte al mes de març del 2023.

Respecte el nombre de persones assalariades se situa en 46.813, el que representa una variació del 2,3% en comparació al mes de març avançat de l'any passat. La massa salarial se situa en 123,21 milions d'euros, el que representa una variació del 8,8%.

Per sectors, destaquen les activitats immobiliàries amb un nombre de persones assalariades de 7.385, que augmenta en un 6,8% respecte l'any passat, seguida d'hoteleria que arriba a les 6.733 persones assalariades, un 1,4% menys que l'any passat.

Moviment laboral

El nombre global de demandants en recerca és de 336 persones a finals del mes d'abril, xifra que representa un 0,6% més que el mes anterior (quan hi havien 334 persones), i un 8,2% menys en comparació al mateix mes de l'any anterior (366 persones).

Segons les dades fetes públiques aquest dijous per Estadística, aquest mes d'abril també hi havia 207 persones inscrites per a una millora laboral, amb una variació respecte al mes anterior del 13,4% menys i un descens encara més important, del 24,7%, respecte al mateix mes de l'any anterior.

Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, ascendia a 2.177, amb una variació mensual del 9,3%. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts baixa un 9,6%.

Quant al nombre de contractacions, se’n van fer 14 mitjançant el Servei d’Ocupació, i13 mitjançant els programes de treball temporal. Del total d’inscrits, 70 van trobar feina pels seus propis mitjans.