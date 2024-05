Argentins, colombians i peruans encapçalen l'increment de població

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La població resident al Principat fins al 30 d'abril ascendeix a 86.280 persones, el que representa un increment del 4,4% amb 3.657 habitants més que fa un any, segons publica Estadística. L'informe exposa que el col·lectiu que més creix és el de residents d'altres nacionalitats, amb 3.165 persones més en un any, un 28,9% de pujada en dotze mesos. I detalla que el creixement correspon a l'arribada de 1.448 argentins, un 45,8% més; 552 colombians, un 17,4% de pujada; 278 peruans, que sumen un total de 669; i 110 brasilers. Per sota del centenar de nous residents figuren els de nacionalitat xilena, filipina, russa, ucraïnessa, mexicana i 457 que inclou en altres.

Les persones de nacionalitat andorrana de la nova població són 357, n'hi ha 137 persones espanyols i 104 francesos. I els habitants procedents de Portugal són 106 menys en un any.

El creixement per parròquies està encapçalat per Encamp que guanya un 6,2% de residents amb 768 habitants; Andorra la Vella amb 767 persones, un 3,3% més; Canillo creix un 12% amb 634 inscrits; Escaldes té 569 censats nous, un 3,8% d'augment; i la Massana suma 472 residents, un 4,2% per sobre del total de l'abril anterior. Sant Julià de Lòria i Ordino són les parròquies amb menor variació amb 244 i 203 nous habitants respectivament.

Estadística indica que el 73,4% de la població del Principat té entre 15 i 64 anys, els menors de 15 anys representen un 11,5%. Els 9.937 habitants d'aquesta franja d'edat són ara un 1,5% menys que fa un any. I la població més gran de 64 anys suposa un 15,1% amb 13.038 censats, un 4,3% més que l'abril del 2023.

Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 30 d'abril (91.442 persones), hi ha un increment del 4,5% respecte a la població registrada del mateix mes del 2023 (87.466 persones).