L'IPC se situa al 3,9% al mes d'abril

La variació anual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent al mes d'abril s'ha situat finalment en el 3,9%, una xifra que tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística, suposa una baixada de 2 dècimes respecte de l'IPC del març (4,1%), i que suposa una dècima de diferència respecte a l'IPC avançat que s'havia calculat en 3,8%.

Així, el principal grup que ha fet disminuir la inflació ha estat el de béns i serveis diversos, amb una baixada d'un punt i quatre dècimes, situant-se en el 3,6% degut, principalment, a què el preu de les assegurances van pujar a l'abril amb menor intensitat que en el mateix mes de l'any anterior. L'altre grup que ha contribuït a aquest descens ha estat el de vestit i calçat (3,9%), a conseqüència del comportament dels preus de la roba i el calçat, que s'han mantingut estables enfront de la pujada del mateix mes del 2023.

Paral·lelament, el principal grup que ha fet augmentar la inflació ha estat el del transport amb un augment de quatre dècimes (3,2%) degut, principalment, a l'augment del preu dels carburants.

Quant a la inflació subjacent, que és la variació de l'IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos, a l'abril la variació anual s'ha situat en el 4,3%, quatre dècimes per sobre de l'IPC registrat. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar l'augment de la variació anual de l'índex de preus dels productes petroliers, que passa del 0,7% el mes passat al 2,9% aquest mes.

En relació amb els països de l'entorn, l'IPC d'Espanya a l'abril s'ha fixat en el 3,3%, una dècima per sobre de la variació registrada al març. Per la seva banda, l'IPC de França s'ha situat durant l'abril en el 2,2%, una dècima per sota de la variació registrada el mes anterior.