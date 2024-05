La inversió estrangera suma 2.093 milions des del 2012

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les inversions d'estrangers han anat a la baixa en el darrer any amb una disminució de les sol·licituds presentades, de les formalitzades i també del volum de les inversions que s'han acabat fent. Estadística informa que el total concretat va arribar a 231 milions d'euros i eleva fins als 2.093 milions el volum d'inversió estrangera des del 2012 segons la inversió declarada inicialment. En aquests onze anys les peticions autoritzades per Govern han estat 6.853 de les quals 3.692 són de prestació de serveis, 1.486 de comerç, 1.070 de patrimonials i 236 del sector immobiliari i construcció en el balanç des del 2012. El major volum de diners ha estat en propostes d'àmbit patrimonial, amb 911 milions, 515 de prestació de serveis, 323 milions de promocions immobiliàries i construcció i les iniciatives del comerç han deixat 146,6 milions al país.

Els números de l'any 2023 mostren que Govern va rebre 1.012 peticions per un import de 281,4 milions i se'n van formalitzar 793 peticions, un 14,4% menys que l'exercici anterior, i en diners van representar 231,5 milions, el que suposa una reducció del 40,5%. Les xifres del 2022 havien estat de 1.251 sol·licituds per un capital declarat de 396 milions, de les quals es van fer realitat 926 propostes amb una inversió que fregava els 389 milions.

El recull d'Estadística especifica que la majoria de les peticions formalitzades corresponen a prestació de serveis, amb 482 dossiers; n'hi ha 195 patrimonial, 67 de comercialització, venda al detall i a l'engròs, i 29 de promocions immobiliàries i construcció. Pel volum de diners que representen el primer sector durant l'any passat va ser l'àmbit patrimonial amb 87 milions, seguit de 78 milions en prestació de serveis, 50 milions en promoció immobiliària i construcció.

L'informe d'Estadística explica a més que Govern ha autoritzat des del 2012 429 inversions d'estrangers per comprar un bé immoble, tant a persones físiques com jurídiques. Aquestes operacions han assolit un volum de 1.388 milions. Les del 2023 han estat 429 transaccions per un valor de 256, 6 milions. Aquesta xifra mostra com s'han enfilat el preu dels habitatges en els últims anys ja que el 2017 hi va haver 537 compres per part d'estrangers, més d'un centenar per sobre del total de l'any passat, i l'import que hi van destinar va ser de 96,4 milions.

Origen dels inversors

Espanya és el país de procedència de gairebé la meitat de les sol·licituds d'inversió estrangera amb 3.141 propostes des del 2012, per un import de 788 milions, i 317 durant l'any passat, amb un capital de 98 milions. El veí del nord acumula 1.745 peticions formalitzades en onze anys que ascendeixen a 295 milions, i 242 en l'exercici passat, per un import de 32,6 milions. El tercer lloc és per les inversions que Estadística atribueix a Andorra, 391 en total, que corresponen a "persones jurídiques andorranes que estan participades en més d'un 50% per socis no residents i que fan una nova inversió" i que representen quasi 294 milions, dels quals 47,8 milions són del 2023.

La quarta posició del rànquing d'inversors estrangers és per als ciutadans del Regne Unit, amb 158 que s'han concretat en 40,3 milions des del 2012. I el cinquè lloc és per als russos que han pogut formalitzar 154 sol·licituds, cinc l'any passat, amb un volum total de 29,6 milions d'euros en onze anys. Tanmateix, el capital de les inversions procedents de Luxemburg supera el d'aquests dos països amb 123 milions en 35 peticions. I el mateix succeix amb les provinents de Bèlgica que sumen 31,4 milions en 95 propostes.