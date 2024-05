El Govern avisa les botigues del veto als productes naturals del cànnabis

Salut ha enviat un avís a les botigues especialitzades en productes derivats del cànnabis recordant quins productes es poden vendre de manera legal a Andorra. Ho va explicar el ministre d’Agricultura, Ramaderia, de Medi Ambient i portaveu, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al consell de ministres d’ahir. Casal va remarcar que els productes d’origen vegetal, com ara la fulla del CBD, la tija o la resina, no són productes de venda legal al país, ja que “tenen CBD i THC, i no es pot separar una part de l’altra del producte”, va explicar el ministre. En canvi, els productes químics tractats en un laboratori, com poden ser les cremes, lubricants o altres productes cosmètics, sí que es poden comercialitzar perquè es pot eliminar tot rastre de la part psicoactiva de la marihuana. Aquest recordatori arriba després del cas del noi que fa set mesos que està tancat per intentar entrar 500 grams de flor de CBD que havia adquirit de manera legal a Espanya, però que és un producte il·legal al país, com va recordar Casal.

La regulació del CBD és un debat que preocupa el Govern. Casal va anunciar que “pròximament” hi haurà una reunió entre la ministra de Salut, Helena Mas, i els consellers de la comissió legislativa de Salut per parlar de la qüestió i veure com es pot abordar. De la mateixa manera, el debat també està a la comissió d’Interior del Consell General i Casal va aclarir que “si ens arriba alguna proposta –a Govern– caldrà escoltar-la i treballar-la de manera transversal”, atès que hi ha associacions com les que treballen amb joves en risc d’addicció que cal consultar “per veure com procedir al voltant de les modificacions del producte”.

La legislació internacional al voltant dels productes és “diversa i plural”. El ministre portaveu va aprofitar les preguntes dels mitjans per recordar que no tots els països regulen igual el consum del cànnabis i que fins i tot “organismes internacionals tenen consideracions diferents”. Per exemple, “l’OMS pot tindre unes observacions i l’ONU pot opinar de manera diferent”. En tot cas, “la regulació andorrana és dràstica i contundent i només permet la venda de productes de CBD”, va rematar Casal.

EL PROJECTE CONTINUA

Un dels projectes que té en cartera el ministeri que encapçala Casal és l’aprovació del cultiu de CBD en naus industrials adaptades. L’objectiu, segons va apuntar Casal, és apostar per “la diversificació del sector primari”. Els passos inicials del projecte es completaran aquest estiu, quan arribaran els resultats de la fase d’anàlisi que el ministeri d’Agricultura està preparant amb l’Associació de Pagessos i Ramaders (APRA) per veure com el cultiu d’aquesta planta pot ser beneficiós per a la indústria i com se’n podria nodrir l’agricultura. L’estudi de la viabilitat del conreu es va iniciar a l’anterior legislatura.

+

ANDORRA CREA

El festival passa a ser biennal i es destinaran 100.000 euros per finançar els projectes que s’apuntin al certamen. Es podran presentar propostes ja fetes o que encara s’hagin de produir.

PROMOCIÓ CULTURAL

Joan-Marc Joval és el nou director del departament de Promoció Cultural, adscrit al ministeri encarregat de la cultura, per la jubilació de l’actual directora, Montserrat Planelles.

NORMALITAT AL ROC DEL QUER

Aprovat un decret que deixa sense efecte la limitació de les activitats turístiques i de lleure a la zona del Roc del Quer, ja que les aus protegides que es va detectar no han proliferat.