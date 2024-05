FEDA inverteix 15.000 euros en el patrocini de la Fundació Terra

El director general de FEDA, Albert Moles, i el director de la Fundació Terra, Christopher Carnier, han signat aquest dijous un conveni de col·laboració que estableix el patrocini de la parapública cap a la fundació amb una aportació econòmica de 15.000 euros per al període corresponent al 2024-2026.

Es tracta d'un acord que té com a objectiu recolzar la investigació científica que duu a terme la fundació Terra al Principat des de fa vuit anys, en col·laboració amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), i que està relacionada amb l'impacte que té el canvi climàtic sobre els boscos. "Considero que és essencial realitzar investigació científica, però també és crucial divulgar-la. Aquests actes també tenen la seva part d'importància" ha assenyalat, Moles.

Carnier, qui ha avançat que la Fundació implicarà una escola andorrana al projecte pròximament, ha insistit que hi ha una gran vinculació entre la ciència, la indústria turística, l'economia andorrana i el sector financer. Per altra banda, el director i investigador del CREAF també present a l'acte, Bernat Claramunt, ha volgut celebrar la col·laboració per part del sector privat cap a la recerca científica que, segons ha lamentat, és poc freqüent. "Les muntanyes presenten tres característiques principals que les converteixen en objecte d'estudi del canvi climàtic: la variabilitat climàtica, la topografia i la rugositat, que per a algunes espècies les converteixen en refugis climàtics" ha comentat, Claramunt. "L'objectiu del nostre projecte, que compta amb la col·laboració de voluntaris d'arreu del món, és comprendre com les condicions canviants del Pirineu afecten les comunitats a escala global" ha afegit, l'investigador.

Claramunt ha explicat que el projecte principal del CREAF és el 'Wildlife in the Andorran Pyrenees' que està finançat per l'Earthwatch Institute i que es basa en un monitoratge a llarg termini dels organismes dels sistemes d'alta muntanya per poder determinar com el canvi climàtic i els diversos usos del sòl afecten els diferents compartiments dels sistemes alpins. De fet, un dels estudis del projecte se centra en el fet d'enterrar saquets de te en diferents punts del país per estudiar el cicle de carboni i millorar els models de predicció climàtica. "De moment hem apreciat alguns canvis com el fet que el sòl reté menys CO2, i això vol dir que se n'allibera més a l'atmosfera" ha apuntat el director del CREAF. "Gràcies a l'ONG Earth Watch podem anar acollint voluntaris i, mentre hi participin, el projecte avançarà. Com a científics, és crucial per a nosaltres obtenir dades durant llargs períodes de temps" ha destacat, Claramunt.