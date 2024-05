Espot tracta l'Acord amb la UE amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha desplaçat avui a Barcelona per oferir una ponència sobre els reptes del futur d'Andorra a un centenar d'assistents en un col·loqui organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. El Govern ha informat que Espot ha tractat aspectes com l’aprovació de la Constitució, així com l'evolució de la col·laboració amb el territori català. També ha parlat de l'encaix amb la Unió Europea (UE) i l'estat de l'Acord d'associació, els quals han atret especial interès durant el torn de preguntes. Per la tarda, el cap de Govern s'ha reunit amb l'alcalde de la ciutat comtal, Jaume Collboni, per tractar la cooperació transfronterera i el "bon veïnatge" amb la Generalitat.