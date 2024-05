detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cos de la policia ha detingut durant aquesta setmana un home per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques amb una taxa d’1,05 grams d’alcohol per litre de sang i un altre, de 28 anys i no resident, que va ser arrestat al Pas de la Casa per incomplir una ordre d’expulsió administrativa.