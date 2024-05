Demanen més subvencions per a celíacs

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Associació de Celíacs d’Andorra (ACEA) reitera la petició a l’administració perquè subvencioni, tal com es fa a la major part dels països, una part del tractament de les persones celíaques. A més, també treballa en àmbits com ara el sanitari i el de la restauració perquè s’hi facin millores.

En aquest sentit, demana tenir “un protocol de diagnòstic i seguiment per tal d’augmentar els diagnòstics i que els pacients un cop diagnosticats tinguin clares les pautes a seguir la resta de la seva vida”. També defensa que cal més formació entre els professionals “perquè coneguin i entenguin realment els condicionants de la malaltia celíaca i els problemes que pot comportar no seguir la dieta correctament”. També incideix en la necessitat que la població en general deixi de “banalitzar” la malaltia i entengui que “mal portada o no diagnosticada pot tenir moltes conseqüències en la salut, algunes de les quals fatals”.

Pel que fa a la restauració, lamenta que està “a anys llum d’altres països propers com ara Espanya o Itàlia”. En aquest sentit, recorda que el 40% de les persones celíaques transgredeix la dieta i això té grans conseqüències per al sistema sanitari. Per això està “lluitant perquè s’adopti el reglament europeu” en la restauració i per dotar d’espais segurs la restauració oberts al públic i en l’àmbit escolar i hospitalari. També incideix en la importància que té la dieta sense gluten per als celíacs i treballa per conscienciar els restauradors que sense gluten vol dir que no hi pot haver cap traça o contaminació. Des de l’entitat també es manifesta que una altra línia de treball és arribar a acords amb empreses privades col·laboradores que facilitin descomptes i promocions perquè resulti més fàcil la compra de productes sense gluten.

A més, avui l’entitat repetirà la campanya La celiaquia a l’escola, amb la qual es va arribar a 7.000 infants.