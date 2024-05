La delegació de la Generalitat celebra un any de funcionament

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La delegació de la Generalitat a Andorra ha complert un any de vida, des que Anna Vives va ser presentada formalment com a primera delegada al país, qui ha manifestat que "fem una valoració molt positiva de la feina que hem anat desenvolupant conjuntament amb l'equip del ministeri d'Afers Exteriors del Govern i també a través dels grups de treball, que estan contribuint al fet que els temes que compartim i que són d'interès comú vagin avançant". Vives també ha remarcat que la proximitat geogràfica i cultural entre Catalunya i Andorra fa que la feina de la Delegació sigui força diferent de la resta de representacions de la Generalitat al món. Per exemple, ha detallat que "la delegació no impulsarà accions pròpies de la cultura andorrana, encara que també ho siguin de la catalana, perquè a Andorra ja es duen a terme i no tindria cap sentit fer-ho".

La delegació catalana va entrar per assolir avenços en els tres grans àmbits en què treballa. Aquests són vetllar per les relacions bilaterals entre la Generalitat i les principals institucions d'Andorra, especialment el Govern; acompanyar als col·lectius de catalans i catalanes residents i fronterers; i donar suport al teixit cultural, social i econòmic català a Andorra o amb interessos al Principat.

En el primer àmbit, bona part de la feina en matèria de relacions bilaterals entre la Generalitat i el Govern s'ha canalitzat a través dels cinc grups de treball que es van constituir a finals del 2023 per abordar, de forma regular, aquells grans àmbits en què Catalunya i Andorra tenen més dossiers compartits, com són la salut, les infraestructures, la gestió energètica, els residus i les qüestions del dia a dia vinculades al fet fronterer. En la majoria de casos, tots els grups de treball han mantingut ja un mínim de dues o tres reunions i estan permetent fer avançar diversos dossiers d'interès a banda i banda de la frontera.

A més, al llarg d'aquest any, la delegació ha establert relacions amb les principals institucions del país, entre elles els set comuns, amb qui ja ha començat a col·laborar en alguns projectes d'interès compartit. Ha fet el mateix amb els principals actors econòmics, socials i culturals del país.

Pel que fa a l'acompanyament dels residents i fronterers, des de la delegació s'ha editat la Guia d'Acollida, un recurs pensat com a suport als catalans nouvinguts a Andorra; i s'ha posat en marxa 'Amics de la Delegació', una eina amb la qual pretén establir contacte principalment amb aquells catalans i catalanes que viuen o treballen a Andorra, per tal de poder-los fer arribar informació de tot allò que fa i pot fer la delegació per a ells i també recollir les seves propostes i inquietuds per donar-hi resposta o solució, sempre que sigui possible. De moment, ja s'hi ha inscrit més d'un centenar de persones.

Finalment, en el tercer àmbit, la tasca de la delegació s'ha centrat a donar suport a iniciatives que ja es duen a terme al Principat i que tenen vinculació amb Catalunya o que són d'interès per a actors o col·lectius catalans. En aquest sentit, col·laborarà amb la Mostra Gastronòmica d'Andorra, amb l'objectiu d'ajudar a reforçar l'esdeveniment i contribuir a fer que productors catalans es donin a conèixer al país; amb el Festival Ull Nu, per fomentar la creació de contingut audiovisual en català; o amb la Fira del Bestiar d'Ordino, per promocionar la presència d'artesans catalans a la fira.

Atenció ciutadana a la seu de la delegació

Els pròxims mesos, la delegació vol seguir amb la feina engegada i posar en marxa nous projectes, iniciatives i serveis. Un element clau en aquest sentit serà l'obertura de la seu física de la delegació, prevista per aquest estiu. En aquest espai s'hi oferirà atenció ciutadana i actualment s'està definint el catàleg de tràmits i serveis. L'objectiu és que aquest sigui el més ampli possible, per donar resposta als residents, fronterers i a qualsevol persona que visqui a Andorra i que tingui necessitat de relacionar-se amb l'administració catalana. La seu de la delegació també comptarà amb una sala polivalent on s'impulsaran actes culturals i artístics de petit format, presentacions o formacions.