Els pagaments amb targeta es disparen fins als 1.700 milions el 2023

Les transaccions amb targetes nacionals i internacionals s'han disparat durant l'últim any i han arribat als 1.700 milions d'euros, més del triple de la xifra del 2022 que va ser de 505 milions, segons indica la memòria d'Andorran Banking feta pública avui. El nombre de TPVs ha baixat dels 5.129 que hi havia a finals del 2022 fins als 5.011 del 31 de desembre passat. El valor del tiquet mitjà ha assolit els 43 euros amb targetes físiques i 109 en les virtuals i fa un any estaven per sota, amb 31 i 52 euros respectivament. Els tres grups bancaris, Creand Crèdit Andorrà, Andbank i MoraBanc van emetre 96.000 targetes i hi havia 32.000 usuaris de Bizum.

Els tres bancs del país van atorgar l'any passat crèdits per valor de 595 milions d'euros a empreses, 113 milions a particulars i 339 milions en hipoteques, el que suma 1.047 milions, segons les dades publicades aquest matí. L'informe indica que el sector financer i assegurador representa un 13% del PIB nacional que s'eleva al 19% si es té en compte la contribució indirecte del sector. I remarquen que contribueixen la progrés econòmic del país amb finançament, creació de llocs de treball i pels impostos, ja que la càrrega fiscal que suporten representa aproximadament el 25% dels beneficis generats al país. El resultat global dels tres grups l'any passat va ser de 163 milions de beneficis, que suposen un increment del 44% en comparació amb el 2022, i els recursos gestionats de clients van ser 74.187 milions, un 16% més que l'exercici anterior.

L'Associació de Bancs destaca que les tres entitats donen feina 1.231 persones a Andorra, gairebé la mateixa xifra del 2022. El que varia lleugerament és la paritat en el sector ja que l'any passat es va incrementar el nombre de dones que treballen al sector bancari fins a les 609, per les 593 de l'exercici anterior. La xifra d'homes era l'any passat de 622, per sota dels 636 del balanç anterior. La memòria assenyala que les entitats ocupen un 4% dels assalariats al Principat i el percentatge creix fins al 7,8% si se sumen els llocs de treball generats indirectament pel sector.

La implantació internacional dels bancs andorrans es concreta en 11 països de quatre continents i augmenta el total d'empleats, amb els que hi ha a Andorra, fins als 2.616. Les entitats tenen 37 oficines distribuïdes pel país, el que representa una oficina per cada 10.000 habitants, segons detalla el recull. La memòria exposa que el sector destina un 6% dels beneficis a impulsar la transformació digital i que durant el període 2022-2023 els usuaris digitals van augmentar un 7%, i els de les aplicacions mòbils, un 30%.