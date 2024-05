detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Programa del diploma de batxillerat internacional (IB) de l’escola andorrana ha rebut un resultat "molt positiu" en la primera avaluació quinquennal del programa, realitzada per delegats de l'Organització del Batxillerat Internacional. Segons ha informat el Govern, l'informe que publica els resultats ha reflectit "'excel·lència educativa i el compromís de la comunitat escolar" amb el programa del diploma. Hi destaca l’alta participació estudiantil, l'aprofitament de la diversitat lingüística del sistema educatiu i la qualitat dels projectes que realitzen els alumnes. Finalment, els avaluadors reconeixen el compromís de l'equip docent i de la direcció pel benestar i el desenvolupament integral de l'alumnat. L’Escola Andorrana de batxillerat va rebre el certificat com a centre autoritzat per impartir aquest programa el curs 2019-2020 i des de llavors, 16 alumnes han obtingut el diploma. Actualment, cinc alumnes de segon de batxillerat i nou de primer han realitzat la prova i estan a l'espera dels resultats.